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Mamen se reúne con sus concejales y anuncia cambios en el reglamento municipal

El alcalde electo coordinó acciones con los concejales de su agrupación que ocuparán el hemiciclo cruceño. Saavedra anunció modificaciones al reglamento del Concejo para priorizar el "bien social" sobre intereses particulares.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/03/2026 14:39

Mamen reunido con sus concejales. Foto Dircom VOS
Santa Cruz, Bolivia

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El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, sostuvo este martes una reunión de coordinación con los concejales electos de su agrupación política VOS, quienes formarán parte del Legislativo municipal en la gestión 2026-2031.

Durante el encuentro, Saavedra, que anteriormente se desempeñó como concejal, instó a las nuevas autoridades a valorar su rol institucional y adelantó que impulsará modificaciones al reglamento interno para fortalecer la autonomía y legitimidad del Concejo Municipal.

“Disfruté cada día del Concejo Municipal, me encantó ser concejal y sé que a ustedes también les va a encantar. Quieran la institución, cuídenla. Vamos a cambiar algunas cosas en el reglamento; las normas se tienen que modificar en función del bien de la sociedad y no de intereses particulares”, afirmó.

De acuerdo con la proyección de resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) y los datos publicados por el Órgano Electoral, VOS obtendría nueve concejales, con la posibilidad de alcanzar un décimo escaño.

Los concejales electos por esta agrupación son: Luisa Nayar, Carlos Limpias, Reina Condarco, Marco Cadena, Andrea Vaca, José Hugo Antelo, Nury Meleán, Jurgen Kohelberg y Melissa Noelia Ramírez.

 

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