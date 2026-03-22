“Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo”: Saavedra tras emitir su voto

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, emitió su voto la mañana de este domingo en su recinto electoral, en el marco de la jornada subnacional. Previamente, llegó caminando desde su domicilio acompañado de su esposa, sus dos hijos y parte de su equipo.

Durante su recorrido, de aproximadamente dos cuadras y media, Saavedra expresó su optimismo y destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Estamos muy contentos, con mucha fe y esperanza. Hoy es un día muy especial, creo que los cruceños tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra ciudad”, afirmó.

El candidato contó que inició su jornada junto a su familia, compartiendo el desayuno y una oración. Asimismo, hizo un llamado a la población a acudir a las urnas. “Es muy importante participar, porque fortalece la democracia y nos permite ser parte de nuestro futuro”, señaló.

Su esposa también acompañó el mensaje, resaltando la fe y la esperanza en que la ciudadanía tome la mejor decisión para el destino de Santa Cruz.

Saavedra votó en un recinto ubicado en inmediaciones de la plaza 24 de Septiembre, en una zona céntrica de la ciudad, donde también se prevé la presencia de otros candidatos. Durante su caminata, fue saludado por vecinos que se encontraban en el lugar.

La jornada electoral se desarrolla con restricciones en la circulación vehicular, lo que ha dejado varias calles despejadas en el centro cruceño, facilitando el desplazamiento peatonal de los votantes.

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