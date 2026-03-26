Mamén Saavedra asume la Alcaldía con promesa de “cambiar Santa Cruz”

Tras su victoria en las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, el alcalde electo Manuel Saavedra afirmó que asume el cargo con “sorpresa, gratitud y una enorme responsabilidad”, comprometiéndose a encarar cambios profundos en la gestión municipal.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Saavedra aseguró que su principal objetivo será “cambiarle la vida a los cruceños”, en un contexto que calificó como crítico para la ciudad. Según explicó, Santa Cruz atraviesa una etapa de deterioro en servicios básicos, infraestructura y administración pública.

El alcalde electo describió múltiples problemas que afectan a la población, desde deficiencias en el mantenimiento de áreas verdes, alumbrado público y drenaje pluvial, hasta un sistema de salud “indolente” y una educación con infraestructura deteriorada.

También cuestionó el transporte público y la inseguridad en distintas zonas, especialmente en el centro de la ciudad.

Crisis económica y reducción del aparato municipal

Saavedra reveló que la Alcaldía enfrenta un déficit superior a los 2.000 millones de bolivianos y una deuda cercana a los 1.800 millones, además de una caída en los ingresos municipales.

En ese marco, anunció medidas inmediatas:

Reducción de al menos 2.000 funcionarios en el primer año

Disminución del gasto corriente

Reestructuración del aparato municipal

“Blindaje” del sistema de recaudaciones para frenar la corrupción

Según sus estimaciones, estas acciones permitirán ahorrar hasta 130 millones de bolivianos y recuperar entre 400 y 600 millones en ingresos.

De igual manera, fue enfático al señalar que no tolerará irregularidades en su gestión. “Si se encuentra a alguien robando, no solo será destituido, sino que se buscará que enfrente a la justicia”, advirtió.

Asimismo, anunció la renovación total del personal en el área de recaudaciones como parte de su estrategia para recuperar la confianza ciudadana.

Saavedra informó que ya se trabaja en una comisión de transición y en la conformación de su gabinete, destacando la participación de profesionales que no han estado vinculados previamente a la gestión pública.

Entre sus propuestas figura la creación del Instituto Cruceño de Planificación, con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano y mejorar la toma de decisiones.

Revitalización del centro cruceño

Uno de los ejes de su gestión será la recuperación del centro histórico, actualmente afectado por la inseguridad y la migración de comercios.

Entre las medidas planteadas están:

Incentivos tributarios para negocios

Actividades culturales y gastronómicas

Reordenamiento del transporte público

Mejora de la seguridad

Intervenciones urbanas como soterrado de cables y nivelación de aceras

Finalmente, Saavedra agradeció el respaldo ciudadano y aseguró que su gestión estará marcada por el trabajo constante y la transparencia. “Ganó la esperanza de vivir mejor. Vamos a trabajar día y noche para cumplir con ese mandato”, concluyó.

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