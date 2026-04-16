Mamen coordina con el Gobierno proyectos clave para Santa Cruz

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, sostuvo una reunión con el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, para abordar una agenda de proyectos de infraestructura, acceso a financiamiento y el pacto fiscal para el municipio.

Tras el encuentro, Saavedra informó que se plantearon varias iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo urbano, entre ellas la construcción de módulos educativos, tinglados para unidades educativas y dos proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la ciudad.

“Tenemos en carpeta varios proyectos desde módulos educativos, tinglados para unidades educativas y dos proyectos de infraestructura muy importantes para nuestra ciudad, vamos a ver la posibilidad de llevarlos adelante lo más rápido posible”, explicó Saavedra.

Agregó que existe una agenda abierta que se irá trabajando en el transcurso del tiempo, ante el déficit fiscal que ha causado al municipio el actual alcalde cruceño.

“Jhonny Fernández sale con un déficit fiscal de más de Bs 2.100 millones, gastó más de lo que ingresó y debemos buscar fuentes de financiamiento para acomodar las finanzas”, acotó.

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