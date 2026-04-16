Luis Revilla será proclamado gobernador tras fallo que suspende el balotaje paceño

La Sala Constitucional ratificó el accionar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al determinar que actuó en el marco de la ley al dejar sin efecto la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó que la decisión judicial respalda el cumplimiento del artículo 64 de la Ley 026 del Régimen Electoral.

“La justicia ha ratificado este actuar que se ha hecho en base al principio de legalidad, lo que nos tiene satisfechos”, afirmó la autoridad.

Tras esta resolución, el proceso electoral continuará con normalidad en cinco departamentos del país, donde este domingo se desarrollará la segunda vuelta para la elección de gobernadores.

En el caso de La Paz, la medida implica que no se realizará el balotaje y se procederá a la proclamación del candidato Luis Revilla como gobernador electo.

“Se ha ratificado la resolución del Tribunal Supremo Electoral y vamos a continuar con la segunda vuelta en cinco departamentos. En La Paz no se llevaría adelante y se proclamaría al gobernador”, explicó Ávila.

Respecto a los anuncios de la defensa de René Iahuasi de acudir a instancias internacionales como la CIDH, el titular del TSE señaló que están en su derecho, pero aseguró que el organismo electoral defenderá la legalidad de sus decisiones.

“Pueden acudir a la instancia que consideren necesaria, nosotros vamos a demostrar que la ley establece ese procedimiento”, sostuvo.

Asimismo, Ávila reconoció la necesidad de reformar la normativa vigente tras el proceso electoral.

De cara a la jornada electoral del domingo, la autoridad aseguró que la logística está lista, con jurados capacitados y sistemas preparados para garantizar un proceso ágil, transparente y confiable.

El TSE prevé emitir resultados preliminares en un tiempo récord, tras la realización de simulacros técnicos previos a la jornada electoral.

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