Oruro se alista para una histórica segunda vuelta electoral este domingo

El departamento de Oruro se prepara para vivir una jornada considerada histórica este domingo 19 de abril, cuando la población acudirá a las urnas para definir a su gobernador en una segunda vuelta electoral, hecho inédito en la región.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, Hernán Quispe Rodríguez, informó que desde este jueves rige el silencio electoral, periodo en el que la ciudadanía debe reflexionar su voto de cara a los comicios.

“Estamos viviendo un silencio electoral en el cual tenemos estos tres días los orureños para definir y pensar nuestro voto para el día domingo”, señaló la autoridad.

En esta segunda vuelta compiten Edgar Sánchez Aguirre, de la Alianza J'acha, quien obtuvo el 35,28% en la primera vuelta, y Óscar Chambi Chayapa, de la Alianza Patria Oruro, con el 11,05%.

“Es un momento histórico porque es la primera vez que el departamento va a elegir a su gobernador en un balotaje”, destacó Quispe.

Además, explicó que en la provincia Sajama se vivirá un proceso adicional, donde los municipios de Curahuara de Carangas y Turco definirán a su asambleísta territorial tras un empate técnico de 727 votos entre dos fuerzas políticas.

“Vamos a contar con dos papeletas, una para elegir al gobernador y otra para el asambleísta por territorio”, precisó.

Desde el ente electoral se valoró la primera vuelta como una jornada “pacífica y de alta vocación democrática”, aunque sin alcanzar el 50% más uno requerido, lo que derivó en esta instancia definitiva.

Para garantizar la transparencia del proceso, se desplegarán 10.074 jurados electorales en 1.679 mesas de sufragio.

Asimismo, el sistema de monitoreo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático realiza seguimiento al cumplimiento del silencio electoral, incluyendo la fiscalización de redes sociales y cuentas oficiales de las alianzas políticas.

El TED anunció que desde las 18:00 del domingo se instalará sala plena permanente para el cómputo departamental, con la previsión de concluir el conteo hasta el lunes 20 de abril. En tanto, el primer reporte preliminar se emitirá a partir de las 21:00.

“Queremos dar certidumbre a la población orureña”, aseguró Quispe, al invitar a la ciudadanía a participar del proceso. “Las mesas estarán habilitadas desde las 08:00 hasta las 16:00, por lo que pedimos asistir con cédula de identidad vigente”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir a las urnas y ser parte de una jornada que marcará un precedente en la historia democrática del departamento.

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