La Paz: Accidente de tránsito en Tumusla e Illampu deja heridos

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Tumusla y plaza Eguino, en el centro de la ciudad de La Paz, donde un vehículo particular perdió el control y arrolló a peatones en una zona de alta circulación comercial.

De manera preliminar, se reportaron dos personas heridas, quienes fueron evacuadas por personal de emergencia a centros de salud.

Relato de testigos

Testigos del hecho aseguraron que el conductor circulaba a alta velocidad y que incluso habría estado bajo efectos del alcohol al momento del accidente.

“Le ha impactado un chofer borracho… hemos sacado a un joven debajo de la llanta”, relató un comerciante del sector.

Víctimas del accidente

Entre los heridos se encuentra una vendedora de alimentos, conocida en la zona por comercializar tripitas y brochetas, además de un joven que también resultó afectado por el impacto.

“La señora estaba vendiendo… no se podía levantar”, señalaron vecinos visiblemente consternados.

Auxilio y evacuación

Ante la emergencia, comerciantes y estudiantes de un instituto cercano fueron los primeros en brindar auxilio a los heridos, mientras aguardaban la llegada de las ambulancias.

“Primero hemos ayudado nosotros… la policía no llegaba”, indicaron.

Demora en atención

Algunos testigos denunciaron que la ambulancia tardó en llegar, lo que obligó a los presentes a actuar de inmediato para asistir a las víctimas.

“Ha tardado mucho… más bien los chicos del instituto han ayudado”, manifestaron.

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