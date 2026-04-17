Campaña solidaria: Wilmer recibió una silla de rueda y dinero para su tratamiento contra el cáncer

Una campaña solidaria iniciada en el Día del Padre logró concretar un importante apoyo para Wilmer, un niño de 10 años diagnosticado con autismo y leucemia, quien ahora cuenta con una silla de ruedas gracias a la colaboración de la población.

La iniciativa permitió reunir más de 30.000 bolivianos, además de donaciones específicas para cubrir necesidades urgentes del menor.

Entrega de la silla de ruedas

En las últimas horas se realizó la entrega de una silla de ruedas donada desde Cochabamba, lo que permitirá mejorar la movilidad del niño, especialmente durante sus traslados al hospital.

“Agradecerle de corazón a la persona que me ayudó con esta silla… la necesitábamos mucho”, expresó Eloy Poma, padre del menor.

Mejora en la calidad de vida

El padre destacó que este apoyo facilitará significativamente el cuidado de su hijo, quien antes dependía de terceros para poder movilizarse.

“Ahora voy a poder moverme fácilmente… antes era complicado pedir ayuda”, señaló.

Estado de salud del menor

Don Eloy informó que su hijo continúa en tratamiento y que recientemente fue sometido a un procedimiento médico para la colocación de un catéter, lo que permitirá continuar con su recuperación.

“Ya está mejor… gracias a todos los que nos han ayudado”, indicó.

Tratamiento a largo plazo

Según explicó, el tratamiento del menor se extenderá entre dos a tres años, por lo que la familia continuará necesitando apoyo para enfrentar este proceso.

Agradecimiento

Visiblemente emocionado, el padre del niño agradeció a todas las personas que se sumaron a la campaña solidaria, tanto con aportes económicos como con donaciones.

“Ustedes han sido como ángeles para nosotros… muchísimas gracias de corazón”, manifestó.

Solidaridad que transforma

La historia de Wilmer refleja el impacto de la solidaridad ciudadana, que permitió mejorar sus condiciones de vida en medio de una enfermedad compleja.

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