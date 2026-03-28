Experto duda de accidente de avioneta y apunta al narcotráfico

El experto en seguridad y Fuerzas Armadas, Omar Durán, cuestionó las circunstancias en torno a la desaparición de una avioneta, señalando que no existen registros oficiales ni rastros en los sistemas de control aéreo.

Según explicó, toda aeronave debe contar con un plan de vuelo y ser detectada por radares, situación que no ocurrió en este caso.

“Los radares no han señalado ningún vuelo… no se ha encontrado absolutamente nada”, afirmó.

Esta situación, según el analista, abre serias dudas sobre la legalidad del vuelo y su verdadero destino.

Hipótesis: No hubo accidente

Durán planteó como principal hipótesis que la avioneta no se habría precipitado, sino que podría haber sido parte de una operación planificada.

Indicó que existe la posibilidad de que la aeronave no se haya dirigido al Chapare, como inicialmente se presumía, sino hacia otro punto, posiblemente transportando dinero.

“Presumo que esa avioneta no se ha precipitado… pudo haber estado llena de dinero y haber salido hacia el exterior”, sostuvo.

Asimismo, señaló que podría tratarse de una estrategia para simular una tragedia y evitar el seguimiento de las autoridades.

“Quieren hacer creer una muerte presunta para que no los busquen más”, añadió.

Posible vínculo con redes del narcotráfico

El experto vinculó el caso con estructuras criminales aún activas tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset, indicando que existen recursos y operaciones que continúan en movimiento.

“No se acabó todo con Marset… hay bienes, hay dinero que se está manejando”, advirtió.

En ese contexto, no descartó que la avioneta haya sido utilizada para movilizar recursos ilícitos fuera del país.

Debilidad en control de aeronaves

Durán también cuestionó el control estatal sobre las aeronaves en Bolivia, asegurando que existen graves falencias en la supervisión.

Incluso comparó la situación con la circulación de vehículos ilegales.

“Es como los autos chutos… hay avionetas que pueden volar sin control”, afirmó.

Denunció además que algunas aeronaves incautadas al narcotráfico vuelven a operar, cambiando identificaciones o registros.

Uso de avionetas en el narcotráfico

El analista sostuvo que las avionetas son un elemento clave en el transporte de droga en la región.

Aseguró que cerca del 90% del tráfico ilícito hacia países como Brasil, Paraguay, Argentina o Uruguay se realiza por vía aérea, lo que evidencia la magnitud del problema.

Investigación en curso

Durán señaló que será responsabilidad de las autoridades esclarecer el caso y determinar el destino real de la aeronave, así como el paradero de las personas involucradas.

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