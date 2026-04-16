¡Atención! Hoy arranca el torneo juvenil formativo en Sporting Santa Cruz

Este jueves 16 de abril comienza el torneo juvenil “Santa Cruz Unida” en las instalaciones de Sporting Santa Cruz, ubicadas en el sexto anillo de la avenida Piraí. El certamen reunirá a más de 24 equipos de seis clubes representativos del fútbol cruceño y se disputará hasta el próximo 21 de junio, con partidos desde las 16:00 y entrada libre.

El campeonato contará con la participación de instituciones como Tahuichi, Blooming, Nueva Santa Cruz, Santa Cruz City, San Martín y el club anfitrión. Las categorías en competencia serán Sub-12, Sub-13, Sub-14 y Sub-15, en una iniciativa que busca fortalecer el fútbol formativo ante la falta de torneos oficiales en esta etapa del año.

Rodrigo Marion, gerente general de Sporting Santa Cruz, destacó la importancia del evento y el esfuerzo conjunto entre clubes:

“Es un placer auspiciar y ser anfitrión de este gran torneo, estamos los seis clubes más representativos de Santa Cruz. Nosotros como club nuevo somos parte de este grupo; tendremos a clubes con mucha historia como Blooming, la Academia Tahuichi que tiene años formando jóvenes, y Santa Cruz City que es parte hace cinco años del Club Bolívar, que marcaron un antes y un después en el fútbol boliviano”.

Asimismo, remarcó la necesidad de generar competencia para los jóvenes talentos:

“Nos hemos juntado por la falta de competencia, estamos llegando a abril casi mayo, y vimos la necesidad de organizarnos entre nosotros para poder dar la competencia que nuestros jugadores requieren para competir internacionalmente. El talento no solo necesita trabajo en campo, sino también competir”.

El torneo se jugará en diferentes escenarios, con cada club actuando como local en determinadas fechas. En la jornada inaugural, Sporting Santa Cruz enfrentará a Nueva Santa Cruz en las categorías Sub-13, mientras que en otros complejos también se disputarán encuentros entre San Martín y la Academia Tahuichi, además del cruce entre Santa Cruz City y Nueva Santa Cruz.

Finalmente, Marion invitó a la población a ser parte del evento:

“Las entradas son totalmente gratuitas, la gente puede venir a ver buen fútbol, a los futuros talentos de Santa Cruz. Es un espacio para disfrutar en familia, con todas las comodidades en un complejo nuevo pensado para el público”.

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