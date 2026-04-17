Schrupp afirmó que caso Mutualista debe resolverse en la vía ordinaria

El conflicto legal por el predio del Mutualista continúa generando controversia. El accionante Rolando Schrupp informó que presentó una acción popular contra una sentencia constitucional que, según sostiene, habría definido el derecho propietario del terreno a favor de la familia Crapuzzi.

Schrupp explicó que el recurso fue impulsado el año pasado, admitido en febrero de esta gestión, pero desde entonces ha enfrentado reiteradas postergaciones en su tratamiento.

“En noviembre comenzamos a preparar la acción popular, se presentó, en febrero fue admitida, nos dieron audiencia y la postergaron para marzo y ahora para abril, pero se volvió a suspender”, señaló.

El accionante también cuestionó el trasfondo del conflicto, asegurando que el tema no fue abordado durante la campaña electoral, pese a su relevancia pública. “Este tema nunca se tocó en la campaña electoral, pero es profundamente político porque tenemos que discutir de quién son los bienes de dominio público”, afirmó.

En esa línea, criticó la falta de acciones por parte del gobierno municipal. “Se realizó esta acción popular porque no hubo una acción de parte del municipio en ninguna de sus instancias”, enfatizó, atribuyendo el origen del problema a la anterior gestión y asegurando que en la actual administración del alcalde Jhonny Fernández la situación se profundizó.

Asimismo, indicó que dentro del recurso también se incluyó al alcalde saliente por una presunta omisión en la defensa del patrimonio cruceño.

“El señor Crapuzzi y sus abogados plantean sus derechos propietarios, pero nadie plantea los de Santa Cruz, entonces el tribunal dice que son de él. Esto debe resolverse en un juicio ordinario”, sostuvo.

Schrupp cuestionó además que el caso haya sido llevado a la vía constitucional en lugar de la jurisdicción civil. “Esto es un modus operandi de consorcio, porque se evita el proceso ordinario donde deben presentarse pruebas”, afirmó.

Finalmente, advirtió que existen varios escenarios posibles en torno a la acción popular, como el rechazo del recurso. También señaló que el predio en disputa incluye una infraestructura considerada patrimonio cruceño y denunció posibles irregularidades en la firma de documentos.

Hasta la fecha, la audiencia fue suspendida por tercera vez y aún no se ha definido una nueva fecha para su realización.

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