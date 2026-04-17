Le construyen un edificio al lado y responde con un muro gigante: el caso que se volvió viral

Un hombre en Brasil decidió tomar una medida extrema luego de que construyeran un edificio junto a su casa con balcones orientados directamente hacia su patio.

Molesto por la falta de privacidad, el dueño de la vivienda mandó a construir una medianera de cuatro metros de altura justo frente al edificio.

La pared terminó bloqueando por completo la vista desde varios departamentos, especialmente de los primeros pisos, que quedaron sin visual hacia el exterior e incluso con menos ingreso de luz natural.

La situación ocurrió en el estado de Minas Gerais y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes del lugar y debatieron sobre si la reacción del vecino fue exagerada o totalmente justificada.

Mientras algunos lo calificaron como “un genio” por defender su privacidad, otros cuestionaron la decisión y apuntaron contra los constructores del edificio por no prever el conflicto.

Desde el punto de vista legal, el hombre estaría actuando dentro de la normativa, ya que en Brasil existe una regla que prohíbe construir ventanas o balcones a menos de 1,5 metros del límite con la propiedad vecina.

Por eso, para muchos, la verdadera polémica no fue la pared, sino la decisión de haber construido un edificio con vista directa al patio de un vecino.

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