VIDEO: conductora enfrenta a agentes de ICE con una “tarjeta roja” y se vuelve viral

Una conductora se volvió viral luego de ser interceptada por agentes de ICE mientras manejaba y reaccionar de una forma que pocos esperaban.

En lugar de quedarse en silencio o entrar en pánico, la mujer sacó una “tarjeta roja”, también conocida como “Know Your Rights”, y comenzó a cuestionar el procedimiento en el momento.

El episodio llamó la atención en redes sociales porque mostró cómo conocer los derechos básicos puede cambiar por completo la forma en que una persona enfrenta una situación de este tipo.

Las llamadas “tarjetas rojas” fueron creadas para ayudar a migrantes y sus familias a recordar qué pueden hacer ante una intervención de autoridades migratorias. Entre otras cosas, permiten ejercer el derecho a guardar silencio, no responder preguntas sin la presencia de un abogado y exigir una orden judicial válida antes de permitir ciertos procedimientos.

Estos documentos también recuerdan que ninguna persona está obligada a firmar papeles sin asesoría legal y que puede pedir hablar con un abogado antes de responder cualquier consulta.

Expertos aclaran que la tarjeta no impide una detención ni garantiza que el procedimiento se detenga, pero sí puede ayudar a proteger derechos fundamentales y dejar constancia de que la persona conoce las garantías que le otorga la ley.

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