VIDEO: aprendía a conducir, aceleró y terminó chocando

El motorizado impactó contra un poste de alumbrado público y luego contra un automóvil estacionado, provocando daños materiales.
17/04/2026 13:25
Un intento de práctica de conducción terminó en accidente en una calle residencial, cuando una mujer que recibía instrucción de manejo por parte de su esposo perdió el control del vehículo y ocasionó una colisión contra un poste y un automóvil estacionado.
Según los reportes, el hecho ocurrió mientras la pareja realizaba una sesión de aprendizaje en vía pública. En ese momento, la conductora, aparentemente nerviosa, habría acelerado de forma brusca, lo que derivó en la pérdida de control del motorizado.
El vehículo terminó impactando contra un poste de alumbrado público y posteriormente contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía.
No se reportaron personas heridas, aunque sí daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en la infraestructura afectada.
Las autoridades no han informado si se iniciará un proceso de investigación para determinar responsabilidades.
