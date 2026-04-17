Impactante accidente: camión blindado retrocede y atropella a dos mujeres en plena calle

Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en Chile.

Las imágenes muestran el momento en que un camión blindado de transporte de valores retrocede en plena calle y termina atropellando a dos mujeres que se encontraban detrás del vehículo.

El hecho generó momentos de tensión entre los testigos, quienes intentaron auxiliar rápidamente a las víctimas mientras llegaban los equipos de emergencia.

Tras el accidente, las autoridades detuvieron de inmediato al conductor del camión para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Imágenes sensibles:

Las dos mujeres heridas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada.

Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Mira la programación en Red Uno Play