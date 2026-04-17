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Impactante accidente: camión blindado retrocede y atropella a dos mujeres en plena calle

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un camión blindado de transporte de valores retrocedió y atropelló a dos mujeres en una calle de Chile. El conductor fue detenido tras el hecho.

Silvia Sanchez

17/04/2026 13:20

Cámaras captan impactante atropello de una mujer por un camión blindado en Chile . Imagen captura.
Chile

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Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en Chile.

Las imágenes muestran el momento en que un camión blindado de transporte de valores retrocede en plena calle y termina atropellando a dos mujeres que se encontraban detrás del vehículo.

El hecho generó momentos de tensión entre los testigos, quienes intentaron auxiliar rápidamente a las víctimas mientras llegaban los equipos de emergencia.

Tras el accidente, las autoridades detuvieron de inmediato al conductor del camión para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Imágenes sensibles:

Las dos mujeres heridas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada.

Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

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