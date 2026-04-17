Impactante accidente: camión blindado retrocede y atropella a dos mujeres en plena calle

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un camión blindado de transporte de valores retrocedió y atropelló a dos mujeres en una calle de Chile. El conductor fue detenido tras el hecho.
17/04/2026 13:20
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Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en Chile.
Las imágenes muestran el momento en que un camión blindado de transporte de valores retrocede en plena calle y termina atropellando a dos mujeres que se encontraban detrás del vehículo.
El hecho generó momentos de tensión entre los testigos, quienes intentaron auxiliar rápidamente a las víctimas mientras llegaban los equipos de emergencia.
Tras el accidente, las autoridades detuvieron de inmediato al conductor del camión para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.
Imágenes sensibles:
Las dos mujeres heridas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada.
Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.
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