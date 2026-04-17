¿Carnet en 3 minutos y sin filas? Así funcionan las cabinas 24/7 del SEGIP

Con la segunda vuelta electoral cada vez más cerca, muchas personas buscan sacar o reponer su carnet de identidad a última hora para no quedarse sin votar.

Ante esta situación, el SEGIP habilitó una alternativa rápida y disponible las 24 horas del día: las cabinas EDA, un sistema automatizado que permite obtener una nueva cédula en apenas tres minutos.

Estas máquinas funcionan de manera similar a un cajero automático y permiten reponer el carnet de identidad o duplicar la licencia de conducir sin necesidad de hacer filas ni acudir a una ventanilla.

¿Cómo funciona?

El procedimiento es sencillo y rápido.

Primero, el usuario debe seleccionar la opción “Cédula de Identidad” en la pantalla de la máquina. Luego se realiza una verificación biométrica mediante huella digital y reconocimiento facial.

Después, el sistema confirma los datos personales y la fotografía ya registrada en la base del SEGIP.

Finalmente, se realiza el pago de Bs. 50, que puede hacerse con código QR o tarjeta de débito y crédito, y la máquina imprime la nueva cédula en el momento.

¿Quiénes pueden usar este servicio?

No todas las personas pueden acceder a estas cabinas.

Para utilizar el sistema es obligatorio:

Ser mayor de 18 años

Tener huella, firma digital y datos biométricos registrados en el SEGIP

Haber realizado anteriormente un trámite presencial

No necesitar cambios o actualizaciones en los datos personales

Si la persona necesita registrar una nueva firma, actualizar información o modificar algún dato, deberá acudir a una oficina tradicional del SEGIP.

¿Dónde están las cabinas?

En Santa Cruz existen dos puntos habilitados:

Segundo Anillo y avenida San Aurelio, dentro de DIPREVCON

Centro Comercial Nuevo Mutualista, calle Combate Ríos, esquina Tercer Anillo Externo

¿Por qué genera expectativa?

Con miles de personas intentando renovar su carnet antes de las elecciones, estas cabinas se han convertido en una de las soluciones más rápidas para evitar largas filas y asegurar que los ciudadanos puedan contar con su documento a tiempo.

Además, el SEGIP anunció que este sábado 18 de abril atenderá en horario extraordinario, de 07:00 a 15:00, en todas sus oficinas del país.

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