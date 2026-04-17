Nuevos comienzos: estos signos vivirán cambios intensos con la Luna nueva

Este fenómeno astrológico, asociado a los nuevos comienzos, llega con una energía especialmente intensa al darse en Aries, el primer signo del zodiaco y símbolo de acción, valentía e iniciativa.

Será un momento ideal para tomar decisiones, cerrar etapas, dejar atrás la inercia y animarse a dar pasos importantes.

Sin embargo, hay cuatro signos que sentirán este movimiento con mucha más fuerza, especialmente en temas emocionales, laborales y personales.

Aries

Para Aries, esta Luna nueva marca un verdadero reinicio.

La energía estará enfocada en la identidad, la imagen personal, los deseos y la manera en que quiere avanzar en esta nueva etapa.

Será uno de los momentos más importantes del año para este signo, ya que muchas situaciones que venían postergándose comenzarán a exigir decisiones concretas.

También podrían aparecer inseguridades o heridas del pasado relacionadas con la autoestima, pero será una oportunidad ideal para sanar y volver a empezar.

Libra

Libra sentirá el impacto en el terreno de las relaciones.

Esta Luna nueva pondrá sobre la mesa temas pendientes en vínculos de pareja, amistades o asociaciones importantes.

Habrá una fuerte necesidad de encontrar equilibrio entre lo que quiere el otro y lo que realmente desea Libra.

Para muchos, será tiempo de definir relaciones, cerrar ciclos o replantear la forma en la que se conectan con los demás.

Cáncer

Para Cáncer, el movimiento estará en el ámbito profesional.

La Luna nueva traerá impulso para avanzar en proyectos, tomar decisiones laborales y salir a buscar reconocimiento.

Sin embargo, también podría despertar miedos vinculados al éxito, la exposición o la opinión ajena.

El gran desafío será confiar más en sí mismo y dejar de depender tanto de la aprobación de los demás.

Capricornio

Capricornio sentirá esta energía en el plano emocional y familiar.

Será una etapa para revisar estructuras, vínculos cercanos y temas relacionados con el hogar.

Muchos capricornianos podrían verse obligados a tomar decisiones importantes sobre su vida personal, asumir nuevas responsabilidades o reorganizar sus prioridades.

La Luna nueva les pedirá mirar hacia adentro y preguntarse qué necesitan realmente para sentirse en paz.

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