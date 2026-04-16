VIDEO| Cucaracha sorprende a reportero segundos antes de salir en vivo

Un momento inesperado y viral se registró en Brasil, cuando una cucaracha sorprendió al reportero Mário Carvalho segundos antes de iniciar una transmisión en vivo para la televisora Globo Pernambuco.

El hecho ocurrió instantes previos al enlace, cuando el insecto comenzó a desplazarse por el hombro del periodista y luego por su pecho y estómago, sin que este se percatara de inmediato. Al acomodarse la manga de la camisa, el movimiento provocó que la cucaracha subiera rápidamente hacia su cuello.

Fue en ese momento que el camarógrafo advirtió la situación y alertó al reportero, quien intentó reaccionar mientras el insecto continuaba moviéndose.

Finalmente, el propio camarógrafo logró retirar la cucaracha, evitando que el incidente se prolongara justo antes de salir al aire.

El curioso episodio quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, generando reacciones entre los usuarios por lo inusual de la escena.



Mira la programación en Red Uno Play