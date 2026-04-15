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Mantenimiento vehicular: El secreto para ahorrar combustible y alargar la vida del motor

Los inyectores sucios son los principales enemigos del rendimiento de su vehículo. Conozca cómo identificar fallas y por qué el mantenimiento preventivo es clave para su bolsillo y el medioambiente.

Milen Saavedra

15/04/2026 19:23

Los inyectores deben cambiarse regularmente entre 15.000 y 30.000 kilómetros. Foto: Wurth.com.ar.
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En el parque automotor, donde las condiciones de las rutas y la calidad variable del combustible pueden pasar factura al motor, existe un componente pequeño pero vital que suele ser ignorado hasta que es demasiado tarde: los inyectores.

Ya sea que su vehículo sea a gasolina o diésel, mantener este sistema en óptimas condiciones no es solo una cuestión de mecánica, sino de economía. Un sistema de inyección limpio puede ser la diferencia entre un motor eficiente y uno que "consume" su presupuesto en cada visita al surtidor.

¿Qué son los inyectores y por qué fallan?

Su función es la de un atomizador de alta precisión: deben pulverizar el combustible en gotas minúsculas para que se mezclen con el aire en la cámara de combustión. Cuando funcionan bien, la combustión es perfecta; cuando fallan, el motor "sufre".

La principal causa de falla es la acumulación de sedimentos y suciedad. Estos residuos obstruyen los conductos, provocando una combustión incompleta y un rendimiento deficiente.

Señales de alerta: ¿Cómo saber si están sucios?

Antes de que el motor sufra una rotura grave, el vehículo suele enviar señales de auxilio. Realizar un diagnóstico inicial es clave si nota:

  • Aumento desmedido del consumo: Si nota que el combustible rinde menos que antes.

  • Tironeos al acelerar: Una respuesta irregular cuando se pisa el pedal.

  • Pérdida de potencia: El motor se siente "pesado" o le cuesta subir pendientes.

  • Humo negro o emisiones: El exceso de contaminantes puede hacer que su vehículo no pase las inspecciones técnicas locales.

Los inyectores sucios pueden provocar que el motor consuma más combustible. Foto: Autoland.com.pe.

Los beneficios de la limpieza

Mantener los inyectores limpios ofrece cuatro ventajas inmediatas:

  1. Rendimiento óptimo: El motor funciona de manera más suave.

  2. Impacto ambiental: Se reducen las emisiones nocivas.

  3. Ahorro: Mejora drásticamente la eficiencia del combustible.

  4. Vida útil: Se previenen reparaciones costosas y roturas prematuras del sistema.

La regla de los 15.000 a 30.000 kilómetros

Aunque depende del tipo de vehículo y los hábitos de manejo, los expertos sugieren realizar una revisión o limpieza de inyectores cada 15.000 a 30.000 kilómetros. Dado que en Bolivia se circula frecuentemente por zonas de altura o caminos con polvo, este intervalo podría acortarse.

Guía paso a paso para la limpieza preventiva

Si bien siempre se recomienda acudir a un mecánico de confianza para una revisión profesional, existe un procedimiento preventivo que puede realizar el usuario:

  1. Preparación: Asegúrese de que el tanque de combustible esté lleno y el motor en frío para que el aditivo se mezcle correctamente.

  2. Elección del producto: Verifique que el limpia inyectores sea compatible con su motor (gasolina o diésel) según el manual del fabricante.

  3. Aplicación: Vierta la dosis exacta recomendada en el envase dentro del tanque.

  4. Ciclo de limpieza: Realice una prueba de manejo de al menos 30 minutos. Esto garantiza que el combustible con el producto circule por todo el sistema y complete el ciclo de limpieza.

Consejo final: Un motor bien mantenido no solo le da seguridad al conducir, sino que protege su inversión a largo plazo. No espere a que el vehículo se detenga para revisar el corazón de su sistema de inyección.

Con datos de TN Autos.

Los inyectores limpios reducen las emisiones nocivas y el impacto ambiental. Foto: Quadisrecambios.es.

 

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