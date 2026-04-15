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Esta es la inquietante profecía de Baba Vanga para 2026 que señala a cuatro países

Expertos analizan el riesgo de un desplome financiero y una guerra a gran escala tras el aumento de fuerzas militares de un país en Medio Oriente.

Ximena Rodriguez

15/04/2026 18:16

Foto: AFP.
Santa Cruz

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El panorama internacional enfrenta una de sus etapas más críticas debido a la convergencia de intereses militares en puntos estratégicos del globo. La oráculo de los Balcanes, Baba Vanga, anticipó un 2026 marcado por el caos donde cuatro naciones específicas alteran el orden establecido.

Las tensiones actuales en Oriente Medio y la movilización de embarcaciones europeas en aguas chipriotas parecen validar las antiguas advertencias de la vidente búlgara. Esta atmósfera de confrontación sugiere que la inestabilidad global no es solo una posibilidad política, sino un destino que comienza a materializarse.

Los actores del conflicto global

Según las interpretaciones de sus visiones, el epicentro del desastre reside en las maniobras de las potencias más influyentes del siglo XXI. La combinación de movimientos territoriales y represalias diplomáticas ha colocado al mundo en una posición de vulnerabilidad extrema:

  • China y Taiwán: Una posible invasión que fracturaría el comercio en el continente asiático.
  • Estados Unidos: Su rol de intervención en múltiples frentes eleva el riesgo de un choque directo con sus rivales.
  • Rusia: La persistencia de su avance militar continúa erosionando la seguridad de las fronteras occidentales.

Ruptura en el Estrecho de Taiwán

La profecía señala que el gigante asiático buscaría consolidar su control territorial sobre la isla, desafiando el equilibrio democrático de la región. Aunque las fuerzas políticas locales claman por una resolución pacífica, el despliegue de recursos bélicos sugiere un desenlace menos diplomático.

El choque de los gigantes

Paralelamente, la falta de consenso entre Washington y Moscú respecto a los frentes abiertos en Europa y Oriente Medio presagia un enfrentamiento sin precedentes. La escalada de ataques en territorio iraní y el apoyo a las defensas ucranianas mantienen a ambas potencias en una trayectoria de colisión inevitable.

Consecuencias económicas y sociales

Este escenario de guerra multidimensional derivaría rápidamente en una crisis financiera que afectaría la vida cotidiana de millones de personas ajenas al frente. Los mercados internacionales anticipan un periodo de incertidumbre que podría transformar para siempre la estructura de la economía moderna.

  • Hiperinflación: El encarecimiento súbito de bienes básicos por el bloqueo de rutas comerciales.
  • Colapso monetario: La volatilidad extrema de las divisas principales ante la amenaza de un ataque armado directo.
  • Inseguridad energética: La interrupción del suministro de recursos clave debido a las hostilidades en zonas de extracción.

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