Un Ferrari, 190 km/h y una curva: el choque que impacta en redes sociales (video)

Una conductora protagonizó un grave accidente al estrellar un Ferrari de alta gama dentro del túnel Louis II en Mónaco, tras circular a una velocidad muy superior al límite permitido.

El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2026, cuando la mujer aceleró un Ferrari 296 GTB hasta alcanzar aproximadamente 190 km/h en un tramo donde el límite es de 50 km/h. Al tomar una curva, perdió el control del vehículo, que terminó girando y chocando contra las barreras del túnel.

En el automóvil también viajaba su hija de 14 años, quien resultó herida y tuvo que ser rescatada por equipos de emergencia. Ambas fueron trasladadas a un centro médico y lograron sobrevivir pese a la magnitud del impacto.

Días después, el 9 de marzo, un tribunal local dictó una condena de 24 meses de prisión, de los cuales ocho deberán cumplirse de forma efectiva, además de la suspensión de la licencia de conducir por cinco años, al considerar que puso en riesgo la vida de terceros por exceso de velocidad y conducción imprudente.

El video posterior al accidente, que muestra el vehículo completamente destrozado y la intervención policial, volvió a circular en redes sociales, generando reacciones por la gravedad del hecho.

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