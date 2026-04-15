Miguelito reapareció en el Santos y jugó al lado de Neymar

Miguel Terceros volvió a tener minutos con Santos la noche del martes, en el partido ante La Recoleta por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El jugador boliviano tuvo la oportunidad de compartir cancha con la leyenda brasileña Neymar.

Miguelito regresó al “Peixe” tras varios partidos fuera, debido a su convocatoria a la selección y a una lesión reciente, según explicó el entrenador Cuca. Sin embargo, en el segundo tiempo del compromiso ante el club paraguayo, Terceros ingresó al campo de juego.

El boliviano tuvo minutos intensos, destacando por el sector izquierdo, generando juego y asociándose por momentos con Neymar. Incluso llegó a enviar centros y tuvo oportunidades claras de gol frente al conjunto paraguayo.

El partido finalizó 1-1, con un sabor amargo para el equipo brasileño, que dejó escapar puntos en casa, aunque con una sensación positiva para el boliviano, que volvió a sumar ritmo de competencia tras varios encuentros.

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