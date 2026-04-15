Sebastián Yatra revela que aún duerme con sus padres a sus 31 años: ¿cuál es el motivo?

Aunque es considerado uno de los grandes sex symbols de la música latina, Sebastián Yatra sorprendió al revelar una costumbre de infancia que todavía mantiene: dormir con sus padres cuando los visita en Colombia.

El cantante colombiano, de 31 años, volvió a hablar del tema durante una entrevista en el programa Nadie dice nada de Luzu TV, donde aseguró que esta práctica sigue siendo parte de su rutina familiar. “Siempre. Todavía lo hago”, dijo con total naturalidad.

Foto: Billboard

Yatra explicó que, debido a sus compromisos profesionales, pasa poco tiempo con sus padres, por lo que aprovecha cada visita para compartir con ellos de una manera muy cercana. “Yo los veo poco. Cuando voy allá, duermo en la cama de ellos. A veces se pasan al sofá para que yo pueda dormir en la cama”, contó entre risas.

El artista detalló que sus padres tienen una cama con respaldo reclinable, su lugar favorito para descansar. “Trabajo todo el día, llego ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música, nos quedamos hablando y me duermo ahí”, relató.

Esta no es la primera vez que Yatra habla del tema. Ya en 2020, durante la pandemia, había confesado que compartía cama con sus padres todas las noches: “Ya llevo como 15 días que duermo con mis papás en la cama de ellos. Me paso todas las noches como a las 2 de la mañana, como cuando era chiquito”.

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