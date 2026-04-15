Declaran cuarto intermedio en el bloqueo de Parotani y los vehículos vuelven a circular

Luego de horas de tensión y una carretera troncal completamente paralizada, el sector del transporte interdepartamental e interprovincial ha declarado un cuarto intermedio en el bloqueo instalado en el puente de Parotani. La medida, que según reportes preliminares se extenderá inicialmente hasta la medianoche, ha permitido que el flujo vehicular comience a normalizarse en la ruta que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz.

Vehículos en movimiento

A través de videos difundidos en redes sociales por transportistas y pasajeros, se pudo observar largas filas de camiones de alto tonelaje, buses de pasajeros y vehículos particulares avanzando lentamente para recuperar el tiempo perdido tras permanecer varados desde la madrugada de este miércoles.

Esta tregua busca aliviar la crítica situación humanitaria que se generó en la zona, donde cientos de personas se vieron obligadas a caminar hasta tres kilómetros cargando equipaje pesado para realizar trasbordos improvisados.

Una jornada marcada por el perjuicio

El bloqueo, motivado por un conflicto de disputa de rutas y denuncias de avasallamiento por parte de operadores presuntamente ilegales, generó escenas dramáticas durante el día:

Emergencias en riesgo: Una ambulancia que intentó evadir el bloqueo por una ruta alterna quedó enfangada, teniendo que ser auxiliada por los propios bloqueadores para continuar su camino.

Carga viva: Camiones cargados con animales sufrieron las inclemencias del tiempo, generando preocupación por el bienestar del ganado varado bajo el sol.

Terminal paralizada: Desde la madrugada, la Terminal de Buses de Cochabamba suspendió todas las salidas al occidente, dejando a miles de usuarios sin poder viajar.

Demandas aún pendientes

A pesar de la apertura de la vía, el conflicto de fondo persiste. Los dirigentes del transporte interdepartamental exigen la intervención directa del Viceministerio de Transporte, la ATT y la Gobernación. Los transportistas denuncian agresiones ocurridas en Sayari que habrían dejado vehículos dañados y al menos una persona herida.

Se espera que, durante este periodo de cuarto intermedio, se logre instalar una mesa de diálogo definitiva. De no existir un acercamiento con las autoridades nacionales y departamentales, los movilizados no descartan retomar el bloqueo de manera indefinida a partir de las primeras horas de este jueves.

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