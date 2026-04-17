TEMAS DE HOY:
Cuerpo robo robo con armas blancas

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Polémica en Irupana: alcalde pone su nombre en ambulancias y maquinaria

Los vehículos fueron entregados como parte de la gestión edil; sin embargo, la inclusión del nombre de la autoridad generó debate en la población.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/04/2026 12:13

Foto: Una de las ambulancias que fue sellada con el nombre de la autoridad. RRSS.
La Paz

Escuchar esta nota

El alcalde saliente de Irupana, Bernardo Mamani Leva, generó controversia tras la rotulación de su nombre en ambulancias y una volqueta gestionadas durante su administración con recursos municipales.

Los bienes, adquiridos con fondos públicos del municipio, fueron entregados como parte de la gestión edil; sin embargo, la decisión de incluir el nombre de la autoridad ha despertado cuestionamientos entre la población.

El debate se centra en si esta acción responde a un intento de dejar una marca personal en la gestión o de posicionar una imagen política de cara al futuro.

Por otro lado, algunos sectores consideran que la gestión de proyectos y la dotación de equipos pueden ser valoradas por la población sin necesidad de este tipo de identificaciones.

Hasta el momento, la autoridad no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD