Polémica en Irupana: alcalde pone su nombre en ambulancias y maquinaria

El alcalde saliente de Irupana, Bernardo Mamani Leva, generó controversia tras la rotulación de su nombre en ambulancias y una volqueta gestionadas durante su administración con recursos municipales.

Los bienes, adquiridos con fondos públicos del municipio, fueron entregados como parte de la gestión edil; sin embargo, la decisión de incluir el nombre de la autoridad ha despertado cuestionamientos entre la población.

El debate se centra en si esta acción responde a un intento de dejar una marca personal en la gestión o de posicionar una imagen política de cara al futuro.

Por otro lado, algunos sectores consideran que la gestión de proyectos y la dotación de equipos pueden ser valoradas por la población sin necesidad de este tipo de identificaciones.

Hasta el momento, la autoridad no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas.

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