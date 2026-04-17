Adiós a brownies y galletas: conoce a detalle los nuevos productos del subsidio en 2026

El subsidio prenatal y de lactancia cambiará de manera importante a partir de 2026.

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas anunció que más del 90% de los productos ultraprocesados serán eliminados del paquete alimentario para dar paso a una selección más saludable y nutritiva.

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Cecilia Rivero Morris, explicó que el objetivo es mejorar la alimentación de madres y niños.

“Estamos dejando atrás una lógica basada en productos ultraprocesados para avanzar hacia alimentos con mayor valor nutricional”, afirmó.

¿Qué productos dejarán de entregarse?

Entre los alimentos que saldrán del subsidio están:

Galletas

Queques

Brownies

Alfajores

Otros productos con alto contenido de azúcar y carbohidratos

La intención es reducir la presencia de alimentos considerados poco saludables dentro del paquete.

¿Qué nuevos productos se incorporarán?

En reemplazo, el nuevo subsidio incluirá alimentos con más proteínas, vitaminas y nutrientes.

Entre los nuevos productos destacan:

Carne de cerdo

Pescado

Hígado de pollo

Huevo de codorniz

Kéfir

Lácteos con menos sodio

Avena

Linaza

Chía

Sésamo

Pasta de maní

Miel orgánica

Además, seguirán formando parte del subsidio productos considerados esenciales como Nutrimamá, Nutribebé, arroz, fideo, harina, quinua, leche, yogur, huevo, pollo y carne de llama.

¿Cuándo comenzará el cambio?

La nueva lista de productos será implementada desde el segundo semestre de 2026, una vez que concluyan los procesos de selección de proveedores y adecuación logística.

Otra de las novedades será la incorporación de tickets digitales mediante la aplicación Mi Subsidio, que permitirá a las beneficiarias reservar horarios y recoger sus productos de manera más ordenada.

Con estos cambios, el subsidio apunta a dejar atrás los alimentos ultraprocesados y enfocarse en una alimentación más saludable para madres y niños.

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