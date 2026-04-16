Malas noticias para EEUU: Vidente chino que predijo la guerra en Irán emite una oscura profecía

El académico e investigador chino Xueqin Jiang, quien saltó a la fama tras predecir el inicio de la guerra en Irán y Oriente Medio, emitió una nueva profecía que afectará directamente al presidente estadounidense Donald Trump, quien asegura está cerca de terminar con el conflicto armado teniendo la victoría.

A más de un mes que Estados Unidos e Israel atacaron con misiles a Irán con el objetivo de matar al líder supremo iraní, Ali Jamenei, el magnate neoyorquino afirmó planean llevar a cabo el asalto armado ahora vía terrestre en Teherán con la presencia de soldados.

El presidente Trump indicó que están conscientes de que un contraataque de Irán impacte directamente en territorio estadounidense, señaló citado por la revista Time: "Lo pensamos constantemente. Lo tenemos previsto… Esperamos que ocurran ciertas cosas. Como dije, habrá muertos. Cuando uno va a la guerra, hay muertos”, acotó.

La profecía del vidente chino que alerta a Estados Unidos

Lo anterior tomaría fuerza con la reciente profecía que hizo Xueqin Jiang, el cual se basa en una serie de medidas para predecir lo que acontecerá en este caso durante el conflicto armado que se desata en Oriente Medio.

En ese sentido, el profeta chino afirmó que Estados Unidos está a punto de perder la guerra contra Irán, país que es señalado de tener un desarrollo armamentista nuclear que podría causar graves afectaciones como Estados Unidos hizo en Japón durante la Segunda Guerra Mundial con la caída de la bomba atómica.

¿Cómo logró el profeta chino Xueqin Jiang saber lo que vivirá Estados Unidos?

Xueqin Jiang indicó que las predicciones que realiza y que advirtió sobre el inicio de la guerra en Irán, se basa a través de la teoría de juegos y el análisis detallado de los patrones políticos históricos. Entre las perspectivas que tuvo, identificó el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos.

A través de su canal de YouTube ‘Historia predictiva’, Xueqin Jiang aseguró en un video de 2024 que Donald Trump regresaría a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales de 2025, donde además señaló que con toda seguridad el nuevo presidente estadounidense atacaría a Irán.

Pero en ese mismo material, Xueqin Jiang aseveró que Irán lograría derrotar a Estados Unidos durante el intercambio armado, dijo en el video que grabó en el salón de clases mientras daba cátedra a sus alumnos:

“En esta clase, este semestre, haré tres grandes predicciones. La primera es que Trump ganará en noviembre. La segunda es que Estados Unidos irá a la guerra contra Irán. Y la tercera gran predicción es que Estados Unidos perderá esta guerra, lo que cambiará para siempre el orden mundial”, indicó citado por The Mirror.

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