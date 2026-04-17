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Economía

Dólar referencial: así se movió en la semana y marca su pico más alto este viernes

La tendencia mostró una caída progresiva hasta mediados de semana y una posterior recuperación, que se consolidó el viernes 17 de abril, cuando la cotización alcanzó su nivel más alto del periodo.

Charles Muñoz Flores

17/04/2026 12:22

El dólar referencial cierra con su nivel más elevado. FOTO: ABI.

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El dólar referencial en Bolivia registró su nivel más alto el viernes 17 de abril, cuando la cotización se elevó a Bs 9,43 para la compra y Bs 9,63 para la venta, marcando el punto máximo desde la implementación de este sistema, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Durante la semana, el comportamiento de la divisa estuvo marcado por fluctuaciones leves y una tendencia inicialmente descendente. Entre el lunes 13 y el miércoles 15 de abril, el tipo de cambio registró una caída progresiva, alcanzando su nivel más bajo a mitad de semana.

A partir del jueves 16, el dólar referencial comenzó a mostrar signos de recuperación, movimiento que se consolidó el viernes con un repunte más pronunciado que lo llevó a cerrar en su cotización más alta del periodo analizado.

Evolución diaria del dólar referencial en la semana del 13 al 17 de abril

Lunes 13 de abril: Bs 9,26 (compra) / Bs 9,45 (venta)

Martes 14 de abril: Bs 9,16 (compra) / Bs 9,35 (venta)

Miércoles 15 de abril: Bs 9,11 (compra) / Bs 9,30 (venta)

Jueves 16 de abril: Bs 9,18 (compra) / Bs 9,37 (venta)

Viernes 17 de abril: Bs 9,43 (compra) / Bs 9,63 (venta)

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