Exponorte 2026 impulsa el sector ganadero con nueva feria lechera

Montero se alista para ser sede de la versión 33 de la Exponorte Dinámica 2026, que este año tendrá como principal novedad la realización de la primera feria lechera Agroleche Bolivia, con la participación de más de 300 animales.

El presidente de Exponorte, Rodrigo Paz Fernández, informó que la muestra se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo en el campo ferial de Montero.

“Vamos a contar con la primera versión de Agroleche Bolivia. Tendremos más de 300 animales de diferentes razas como gyr, girolando y pardo. Además, han confirmado su participación más de 25 cabañas”, indicó.

Entre otras actividades, la feria, considerada la más importante del Norte Integrado, incluirá un día de campo con la industria, el shopping de reproductores y jornadas de remates, con el objetivo de fortalecer el sector productivo y ganadero de la región.

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