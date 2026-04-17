Hallan armas y municiones en Montero tras allanamiento por caso de hombre baleado en un billar

El hallazgo de armas de fuego y municiones marcó un giro en la investigación del caso de un hombre baleado en un billar, luego de que este viernes 17 de abril se ejecutara un allanamiento en el municipio de Montero.

Durante el operativo, considerado clave por los investigadores, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público encontraron el material bélico en el interior de una vivienda.

Caso baleado: Hallan armas y municiones en Montero tras allanamiento. FOTO. Daniel Román, periodista Red Uno.

El despliegue policial se realizó en horas de la mañana como parte de las diligencias investigativas en el marco de las investigaciones del caso registrado el pasado 3 de abril, Viernes Santo. Según el reporte preliminar, en la requisa del inmueble ubicado en la urbanización Portugal, se logró incautar armas de fuego y municiones, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y posible vínculo con el ataque armado.

En el lugar, la Policía procedió al arresto con fines investigativos a dos personas, quienes fueron trasladados en una patrulla a dependencias policiales para prestar su declaración ante las autoridades correspondientes.

Caso baleado: Hallan armas y municiones en Montero tras allanamiento. FOTO. Daniel Román, periodista Red Uno.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades en torno al ataque que dejó a una persona herida por impacto de bala en un billar de Montero.

El principal sospechoso, identificado con el alias ‘El Niño Pato’, habría realizado el disparo y actualmente se encuentra prófugo.

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