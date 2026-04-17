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Policial

Fatal accidente en Cochabamba: conductor invade carril, atropella a mujer y choca contra viviendas

Una vecina afectada relató que el hecho ocurrió cerca de las 14:00 y expresó su preocupación por la inseguridad vial en la zona.

Cristina Cotari

17/04/2026 8:44

Conductor atropella y choca contra dos viviendas en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar- Periodísta-Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde del jueves en la intersección de las avenidas Rubén Darío y Guillermo Urquidi, en la ciudad de Cochabamba, dejando como saldo una persona herida y daños materiales en al menos dos viviendas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo circulaba invadiendo carril cuando perdió el control, atropelló a una mujer y posteriormente impactó contra la pared de dos domicilios.

Una vecina afectada relató que el hecho ocurrió cerca de las 14:00 y expresó su preocupación por la inseguridad vial en la zona. “No es la primera vez que pasa, la anterior vez atropellaron a una niña acá cerca y ha perdido el pie. No sé si es porque los autos corren mucho o cual sería la razón,  esta es una  zona escolar”, señaló.

Según imágenes de cámaras de seguridad, el vehículo primero arrastró a la víctima y luego continuó su trayectoria hasta colisionar con la infraestructura de las viviendas.

“En imágenes se ve que ha arrastrado primero a una mujer, luego chocó contra la pared”, agregó.

La misma testigo indicó que el conductor se encontraba solo y que fue aprehendido por la Policía. “No sabemos qué pasó, era una persona mayor. En las cámaras se ve cómo llegó y pasó pisando postes de señalización de plástico”, afirmó.

Conductor atropella y choca contra dos viviendas en Cochabamba. Foto: Red Uno

Daños

El impacto provocó la caída de un portón y parte de un muro, afectando a dos inmuebles. Los vecinos exigieron mayor seguridad y señalización en el sector.

“Hemos puesto la denuncia en Tránsito, esperemos que nos repongan los daños. Un metro más y podía generar más daños”,expresó

El caso se encuentra en investigación por parte de la Policía para determinar las causas exactas del hecho.

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