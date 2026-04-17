Levantan bloqueo en Cochabamba tras acuerdo entre transportistas y Gobierno

Un conflicto entre sectores del transporte interprovincial e interdepartamental derivó en un bloqueo carretero que afectó la transitabilidad en el departamento de Cochabamba, perjudicando la circulación de pasajeros y el transporte entre regiones.

El viceministro de Transporte, Hugo Criales, explicó que la raíz del problema fue el desconocimiento de la Resolución 142, normativa vigente desde 2011 que regula la operación de 16 operadores autorizados en el servicio interdepartamental.

Según explicó, el sector interprovincial habría invadido rutas correspondientes al transporte interdepartamental, generando tensiones entre ambos sectores que operaban de manera desordenada.

Tras reuniones con los involucrados, se acordó hacer cumplir estrictamente la normativa vigente, lo que permitió el levantamiento inmediato de la medida de presión.

“Se ha quedado que se va a hacer cumplir la resolución 142 y ya se ha levantado el bloqueo”, sostuvo Criales.

La autoridad también descartó una revisión de rutas, aclarando que el acuerdo se centra en el cumplimiento de los recorridos ya establecidos tanto a nivel departamental como interprovincial.

En ese marco, anunció que el Viceministerio de Transporte desplegará operativos sorpresa junto a la Policía Caminera, la ATT y las gobernaciones para verificar que los operadores cuenten con la documentación correspondiente, como la tarjeta de operación, y cumplan con las condiciones de seguridad.

Asimismo, reconoció que faltaron mecanismos de autocontrol dentro de las organizaciones de transporte, lo que contribuyó al conflicto.

“No ha habido el apoyo de parte de las instituciones a las cuales ellos pertenecen”, admitió.

Las autoridades también anunciaron que se socializará la normativa en todo el país para evitar nuevos conflictos y bloqueos, advirtiendo que ya no se aceptará el argumento de desconocimiento de la ley.

El bloqueo generó importantes perjuicios no solo en Cochabamba, sino también en otras regiones que dependen de esta vía para su interconexión, por lo que el Gobierno busca prevenir nuevas medidas similares mediante controles y coordinación institucional.

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