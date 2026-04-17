Tribunales realizan simulacro del Sirepre de cara al balotaje del domingo

Los tribunales electorales departamentales de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro realizaron este viernes, de manera simultánea, el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), con miras a la segunda vuelta electoral del domingo 19 de abril.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Hernán Chali, explicó que durante el ejercicio se replicaron las ocho etapas del cómputo departamental.

“Hemos realizado el simulacro de lo que va a ser el cómputo departamental en las diferentes ocho etapas: desde el ingreso de las actas, el registro, la verificación, la apertura de sobres, el escaneo, la transcripción 1 y 2, el control de calidad y el juzgamiento de actas por la sala plena”, detalló.

En Chuquisaca, el presidente del TED, Fabio Chacolla, calificó como exitoso el simulacro del Sirepre y señaló que se utilizaron papeletas no válidas para el ejercicio, lo que permitirá garantizar un proceso sin contratiempos en la jornada electoral.

Este domingo, en Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Beni se realizará la segunda vuelta de las elecciones subnacionales para votar por el gobernador.

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