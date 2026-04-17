¿Dónde votar este domingo? Consulta tu recinto y si eres jurado electoral

De cara a la segunda vuelta de las elecciones subnacionales prevista para este domingo 19 de abril, el Órgano Electoral Plurinacional habilitó plataformas digitales para que la ciudadanía consulte su recinto de votación y verifique si fue designada como jurado de mesa.

A través del sistema “Yo Participo” (https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin), disponible en la web y en aplicación móvil, los ciudadanos pueden acceder de forma rápida a su información electoral actualizada.

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar su número de documento de identidad, fecha de nacimiento y completar un código de verificación. El sistema mostrará inmediatamente el recinto, la mesa de sufragio asignada y otros datos relevantes.

Además, la plataforma también permite conocer si una persona fue seleccionada como jurado electoral para esta jornada, información clave para cumplir con esta obligación ciudadana.

El proceso electoral de segunda vuelta se desarrollará en cinco departamentos del país; Santa Cruz, Beni, Tarija, Oruro y Chuquisaca, donde la población acudirá nuevamente a las urnas para definir a sus autoridades subnacionales.

Desde el ente electoral recomendaron a los votantes consultar con anticipación su lugar de votación para evitar confusiones o retrasos el día de la elección.

Asimismo, recordaron que también se puede acceder a listas oficiales de jurados electorales publicadas por el Tribunal Supremo Electoral, aunque la vía más rápida y directa continúa siendo la plataforma digital.

La herramienta estará disponible de manera permanente en los días previos a la votación, ante la alta demanda de consultas por parte de la ciudadanía en todo el país.

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