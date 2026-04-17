¿Qué pasa si no votas? Estas son las multas para las elecciones del 19 de abril

A pocas horas de las elecciones del 19 de abril, el Tribunal Supremo Electoral recordó que no cumplir con las obligaciones electorales puede derivar en multas económicas que van desde los Bs. 330 hasta los Bs. 1.650.

Las sanciones fueron definidas en función al salario mínimo nacional vigente y alcanzan a jurados electorales, notarios, funcionarios públicos, entidades financieras y ciudadanos.

¿Cuánto pagará un ciudadano si no vota?

Las personas que no emitan su voto deberán pagar una multa de Bs. 660, equivalente al 20 % del salario mínimo nacional.

La misma sanción se aplicará a quienes no presenten el certificado de sufragio cuando sea requerido, circulen en vehículos sin autorización el día de la elección o incumplan disposiciones emitidas por las autoridades electorales.

En tanto, quienes no se hayan inscrito en el padrón electoral o hayan realizado el registro con datos incompletos deberán pagar Bs. 330.

¿Qué pasa con los jurados electorales?

Las multas más altas recaen sobre los jurados electorales que incumplan sus funciones.

Por ejemplo, quienes no asistan injustificadamente, abandonen la mesa, se nieguen a firmar el acta o no consignen resultados deberán pagar Bs. 1.650.

También existen sanciones intermedias de Bs. 990 para los jurados que se ausenten sin autorización, no devuelvan el material electoral o incumplan los horarios establecidos.

¿Y los notarios electorales?

Los notarios que no distribuyan material electoral, no apoyen en la capacitación de jurados o incumplan con sus reportes oficiales también serán sancionados con Bs. 1.650.

Multas para funcionarios públicos

Los servidores públicos que circulen en vehículos oficiales sin autorización o no exijan el certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores a la elección deberán pagar Bs. 660.

La misma multa será aplicada a trabajadores de entidades financieras que no soliciten este documento en los casos previstos por ley.

Con la cuenta regresiva en marcha, las autoridades recomiendan a la población revisar sus obligaciones y acudir a votar para evitar sanciones económicas y contratiempos posteriores.

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