Conductora se pasa semáforo en rojo y atropella a ciclista en Cochabamba

Una conductora protagonizó un grave accidente de tránsito en la ciudad de Cochabamba tras pasar un semáforo en rojo y atropellar a una ciclista de 57 años en la avenida Tadeo Haenke de la ciudad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:00 de ayer jueves y quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa el momento en que el vehículo impacta contra la víctima y continúa su marcha, llegando incluso a pasarle por encima.

La mujer atropellada fue auxiliada y trasladada a un centro médico, donde permanece internada con un diagnóstico de esguince cervical y otras lesiones de consideración.

Familiares de la víctima expresaron su preocupación por su estado de salud y cuestionaron el manejo inicial del caso.

“Desgraciadamente ayer una conductora irresponsable atropelló a mi hermana cuando estaba llevando libros a mi sobrino. La señora se pasó en rojo, mi hermana está en el hospital con un esguince cervical, es decir con lesiones graves y gravísimas, pero lastimosamente ayer un oficial de la Policía nos dijo que conciliemos entre nosotros y no nos traslademos a Tránsito”, relató un familiar.

Asimismo, denunciaron falta de garantías en el proceso. “La señora dijo que se iba a hacer cargo de todo, pero después le dijimos que puede haber secuelas y ahora no quiere hacerse cargo ni darnos garantía. Estamos sentando la denuncia para ver cómo se puede proceder”, añadió.

Las autoridades aún no emitieron un informe oficial sobre el caso ni sobre la situación legal de la conductora involucrada.

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