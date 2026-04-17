¿Cuánto paga el SOAT por accidente? Univida activa indemnizaciones ante aumento de siniestros

Ante el incremento de accidentes de tránsito en el país, la empresa Univida informó que se activaron las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tras registrar más de 32 personas heridas y siete fallecidos en los últimos días.

La gerente Regional de Occidente, Sdenka Rivera, alertó sobre una alta siniestralidad, señalando que estas cifras se concentraron en un corto periodo de tiempo.

“Hasta la fecha tenemos más de 32 personas heridas y más de siete fallecidos en al menos los últimos tres días, esta cifra es bastante alta”, explicó.

En ese contexto, recordó que el SOAT garantiza una cobertura económica para las víctimas de accidentes de tránsito, constituyéndose en un respaldo clave para las familias afectadas.

Según detalló, este seguro cubre hasta Bs 24.000 en gastos médicos para la atención de los heridos, además de Bs 22.000 en caso de fallecimiento o incapacidad permanente o temporal.

“Esto se convierte en un respaldo financiero para las familias. Es importante contar con un seguro porque estamos hablando de un derecho a la vida y salud de las personas”, remarcó Rivera.

Entre los hechos más recientes, mencionó el accidente en Apolo, que dejó 19 heridos y seis fallecidos, donde algunas víctimas ya fueron dadas de alta, mientras los familiares de los fallecidos iniciaron los trámites para acceder a las indemnizaciones.

Asimismo, indicó que otros casos registrados en zonas como Alto Chijini y Sopocachi también están siendo atendidos por la aseguradora.

Las causas de los siniestros, según el reporte, incluyen fallas mecánicas, el mal estado de las carreteras y otros factores que incrementan el riesgo en las vías.

Desde Univida reiteraron la importancia de contar con el SOAT vigente, ya que permite una atención inmediata a las víctimas y garantiza el acceso a compensaciones económicas en momentos críticos.

La entidad advirtió que el país atraviesa una etapa de alta siniestralidad, por lo que instó a los conductores a extremar medidas de precaución para evitar más tragedias en las carreteras.

Mira la programación en Red Uno Play