Alerta en El Alto: “jaladores” siembran temor con robos en varias zonas

La inseguridad ciudadana vuelve a generar preocupación en El Alto, donde vecinos del Distrito 3 denunciaron una creciente ola de robos protagonizados por los denominados “jaladores”, quienes operan principalmente a bordo de vehículos.

De acuerdo con los reportes, al menos tres zonas ya fueron identificadas como puntos críticos, entre ellas Cosmos 78 y Cosmos 79, donde en las últimas horas se registraron nuevos hechos delictivos.

El primer caso ocurrió en la calle 8 de Cosmos 78, donde un joven fue sorprendido por delincuentes que le arrebataron su mochila en cuestión de segundos mientras se dirigía a su domicilio.

“Si le hubieran atropellado le hubiera pasado algo peor, no hay seguridad ni para volver a casa”, relató un vecino.

Este hecho sería el cuarto registrado en el mismo sector, lo que ha incrementado la alarma entre los habitantes.

En otro caso, una mujer fue víctima de los mismos antisociales en Cosmos 79. La víctima cayó al suelo luego de que le arrebataran su celular, en un modus operandi que se repite y que, según testigos, involucra a un vehículo oscuro.

“Ya no hay caso de salir, nuestros hijos llegan tarde y tenemos que estar pendientes”, expresó una vecina.

Ante la falta de seguridad, algunos vecinos comenzaron a instalar cámaras de videovigilancia por cuenta propia para intentar frenar los delitos.

La preocupación también alcanza a sectores cercanos a unidades educativas, donde padres de familia temen por la integridad de sus hijos.

En medio de este escenario, los vecinos se declararon en emergencia y anunciaron que en una asamblea definirán medidas para enfrentar a los delincuentes.

En paralelo, en la zona Ciudad Satélite se registró un intento de linchamiento, luego de que vecinos capturaran a un presunto delincuente en flagrancia, mientras otros cómplices lograron darse a la fuga.

Asimismo, la Policía informó sobre la aprehensión de dos sospechosos en la Ceja de El Alto, quienes fueron encontrados con armas blancas y objetos robados, como celulares y carteras.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se convocó a las víctimas a apersonarse a dependencias policiales para reconocer y recuperar sus pertenencias.

Los vecinos exigen mayor presencia policial y operativos constantes para frenar esta ola delictiva que mantiene en zozobra a distintas zonas de la urbe alteña.

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