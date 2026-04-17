Tras caer con Chile, ¿qué le queda a Bolivia en el Sub-17?

Bolivia perdió 4-0 contra Chile por un cupo al Mundial Sub-17; sin embargo, aún le queda un partido más para intentar meterse a la cita mundialista 2026, que será ante Venezuela este sábado desde las 13:00 en Asunción, Paraguay.

La Verde no pudo obtener uno de los boletos frente a Chile y ahora deberá afrontar un duro encuentro contra la selección venezolana, que cayó por 0-3 ante Uruguay. Bolivia y Venezuela ya se enfrentaron anteriormente, ya que compartieron el Grupo B de la competencia.

En aquel partido igualaron 2-2 en un duelo dramático, donde Bolivia logró rescatar un resultado valioso tras estar 0-2 abajo en el marcador. Incluso consiguió empatar con un hombre menos en el campo.

De esta manera, la Verde buscará clasificar a su segundo Mundial consecutivo, luego de su participación en la edición 2025, que también se disputó en Catar.

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