¡Atención Directioners! Zayn Malik fue hospitalizado de emergencia, ¿qué pasó?

El cantante británico Zayn Malik encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que fue hospitalizado durante el lanzamiento de su más reciente disco, Konnakol.

La noticia fue compartida por el propio exintegrante de One Direction a través de una historia en Instagram, donde agradeció el apoyo de sus fans y explicó que atraviesa un proceso de recuperación tras una semana complicada.

“A mis fans. Gracias a todos por su amor y apoyo ahora y siempre. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando inesperadamente”, escribió el artista.

Malik también expresó su gratitud hacia el personal médico que lo atendió durante su hospitalización. “Gracias al increíble personal del hospital: médicos, enfermeras, cardiólogos, gerencia, administración y todos los que han ayudado en el camino… ¡Son todos unos genios!”, añadió.

Zayn Malik informó su estado de salud en sus redes sociales

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial ni se han revelado detalles sobre la gravedad de su condición, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores en redes sociales.

El hermetismo en torno a su estado de salud ha provocado una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus fanáticos alrededor del mundo.

Nuevo álbum y planes de gira

Konnakol marca el regreso musical de Zayn Malik tras su anterior producción Room Under the Stairs (2024), que logró posicionarse en el puesto 15 del Billboard 200 y en el número 3 de la lista oficial de álbumes del Reino Unido, según Billboard.

El lanzamiento del disco forma parte de su regreso a la escena musical, con una gira internacional prevista que incluiría presentaciones en ciudades como Ciudad de México.

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