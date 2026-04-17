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Viru Viru solo operará vuelos internacionales este domingo por balotaje

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, la restricción también se aplicará en aeropuertos de los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Beni y Tarija, donde igualmente se desarrollará la segunda vuelta electoral.

Red Uno de Bolivia

17/04/2026 12:31

Este domingo los vuelos nacionales están suspendidos. Foto Ministerio de Obras Públicas

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El aeropuerto internacional de Viru Viru operará únicamente con vuelos internacionales, tanto llegadas como salidas, este domingo 19 de abril, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones para la Gobernación. Los vuelos nacionales quedarán suspendidos durante toda la jornada.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, la restricción también se aplicará en aeropuertos de los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Beni y Tarija, donde igualmente se desarrollará la segunda vuelta electoral.

Por su parte, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) recomendó a los usuarios tomar previsiones y habilitó líneas de contacto para consultas.

La entidad agradeció la comprensión de la población y señaló que estas medidas buscan garantizar el desarrollo de una jornada electoral “eficiente, segura y ordenada”.

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