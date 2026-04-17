Voto asistido y preferente en el balotaje: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo paso a paso

Las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad que enfrenten dificultades para emitir su voto podrán acceder al voto asistido durante la jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales de este domingo 19 de marzo, un mecanismo que busca garantizar la participación inclusiva en el proceso electoral.

¿Qué es el voto asistido?

Se trata de un derecho destinado a personas que, por limitaciones físicas, sensoriales o de edad, necesitan apoyo para emitir su voto. Puede ser solicitado de manera expresa por el elector.

Paso a paso: ¿cómo solicitarlo?

El procedimiento es sencillo y se activa en el mismo recinto electoral:

Solicitud directa: El ciudadano debe informar a la presidenta o presidente de mesa que requiere voto asistido.

Con acompañante: El votante puede ingresar al recinto reservado junto a una persona de su confianza. La autoridad de mesa también acompaña para garantizar que se respete la decisión.

Con testigo: Si el elector está solo, el presidente de mesa designará a un testigo generalmente alguien de la fila para verificar la transparencia del proceso.

Casos específicos

Personas con discapacidad visual: Se les entrega una plantilla de votación (cercha) o pueden optar por acompañante o testigo.

Personas con discapacidad auditiva: Reciben material impreso con instrucciones sobre el procedimiento de votación.

Personas con dificultades motoras: Si no pueden trasladarse hasta su mesa, el personal electoral llevará el ánfora, la papeleta y otros materiales al lugar acondicionado. En este caso, la votación se suspende momentáneamente y se deja constancia en el acta electoral.

Voto preferente

Además del voto asistido, existen grupos que tienen prioridad para votar sin hacer fila:

Personas mayores de 60 años

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas

Personas enfermas o con niños menores de un año

Las juradas y jurados electorales tienen la obligación de garantizar tanto el voto asistido como el voto preferente durante toda la jornada.

Con estas medidas, el sistema electoral busca asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, sin exclusiones.

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