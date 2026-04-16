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Internacional

¿Nueva alternativa? Prueban carne de burro y crece el debate en Argentina

Una prueba piloto realizada en Chubut volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la venta y consumo de carne de burro en Argentina. Aunque es legal, su comercialización todavía enfrenta varias restricciones.

Silvia Sanchez

16/04/2026 13:57

La carne de burro empieza a ganar terreno en Argentina. Imagen referencial.
Argentina

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La venta de carne de burro volvió a generar polémica en Argentina tras una prueba piloto realizada en la provincia de Chubut, donde el producto fue comercializado de manera experimental bajo supervisión sanitaria.

La experiencia se llevó adelante en la ciudad de Trelew y despertó interés por su precio, sabor y posible expansión a futuro.

Actualmente, la venta de carne de burro es legal en Argentina, aunque todavía existen varias limitaciones para su comercialización.

Entre los principales obstáculos figuran la falta de frigoríficos habilitados para tránsito federal, la necesidad de autorizaciones provinciales y los controles sanitarios específicos que exige el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

En el caso de Chubut, la prueba fue autorizada de forma experimental y supervisada por el organismo sanitario y por el Ministerio de Producción.

El proyecto fue impulsado por Julio Cittadini, quien busca posicionar esta carne como una alternativa productiva en la Patagonia.

Según explicó, el kilo fue vendido a 7.500 pesos argentinos y tuvo buena aceptación entre los compradores.

“Es muy parecida a la carne de vaca, tanto en el aspecto como en el gusto. Es difícil distinguirlas”, afirmó el productor.

Cittadini también remarcó que el objetivo no es reemplazar a la carne vacuna ni responder a la crisis económica, sino abrir una nueva posibilidad productiva para la región patagónica, especialmente ante la caída de la actividad ovina.

Desde el sector cárnico, el empresario Sebastián Parra consideró que todavía se trata de una experiencia incipiente, aunque reconoció que existe interés por nuevas proteínas debido al aumento del precio de la carne vacuna.

Por ahora, la carne de burro solo puede venderse en experiencias locales y controladas. Para que llegue a otros puntos del país será necesario habilitar frigoríficos específicos, avanzar en una reglamentación nacional y medir la aceptación del mercado.

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