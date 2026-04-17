Observadores internacionales siguen de cerca el balotaje en Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, calificó como positivo el encuentro sostenido este viernes con las misiones de observación internacional que acompañarán la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país.

“Nos han solicitado informes y los hemos presentado con total transparencia. Estamos satisfechos de que existan misiones que estén observando el trabajo que realizamos y formulando consultas”, señaló la autoridad.

Ávila destacó que para este proceso electoral llegaron al país más de 17 misiones de observación, que harán seguimiento a una jornada que calificó como histórica para Bolivia.

El balotaje se desarrollará en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro, donde se elegirá a los nuevos gobernadores. Según el TSE, en estas regiones ya se tiene lista toda la logística para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

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