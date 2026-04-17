Varios hechos de robo y vandalismo se registraron en la zona de Pampa San Miguel, al sur de la ciudad de Cochabamba, donde delincuentes sustrajeron postes de alumbrado público, cables eléctricos, térmicos y focos, además de provocar daños en infraestructura municipal.

De acuerdo con los reportes, también se intentó sustraer equipos de un gimnasio público instalado en el parque del sector, donde se evidenció el forzamiento de candados y el desprendimiento de uno de los aparatos.

Vecinos y dirigentes manifestaron su preocupación por la inseguridad en el área. Denunciaron que, además de los daños al parque, también se habría robado la bomba de agua del sector, lo que agrava la situación. “Están forzando los candados para ingresar. Estamos preocupados por los robos constantes”, señaló un dirigente vecinal.

Roban cables y equipos de un parque en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar- Periodista-Red Uno

Los pobladores cuestionaron la falta de coordinación con la Policía y pidieron el retorno de los patrullajes en la zona para evitar nuevos hechos delictivos.

Denuncia formal

Por su parte, el jefe de Bienes Municipales de la Alcaldía, Wilson Espinoza, informó que se realizó una inspección en el lugar, donde se verificó el robo de aproximadamente 200 metros de cables, además de lavamanos, bomba de agua y tapas de instalaciones.

El funcionario calificó la situación como preocupante y señaló que ya se coordina con Alumbrado Público para la reposición de la energía eléctrica y la reparación de los daños.

Asimismo, indicó que el caso fue formalmente denunciado ante las instancias correspondientes para su investigación.

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