Cochabamba: Envían a prisión a dos “motoladrones” tras ser reconocidos por sus víctimas

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, informó este viernes que los dos integrantes de una presunta banda de “motoladrones” que operaban en la zona norte de la ciudad fueron enviados a distintos centros penitenciarios con detención preventiva.

La autoridad policial precisó que el ciudadano de nacionalidad venezolana fue remitido al penal de El Abra, donde cumplirá seis meses de detención preventiva, mientras que el segundo implicado, de nacionalidad boliviana, fue enviado al penal de San Sebastián Varones por el mismo periodo.

Basto señaló que el operativo se ejecutó tras múltiples denuncias de inseguridad en la zona. “Ha sido un operativo de la Policía Boliviana tras denuncias permanentes de inseguridad. Estas dos personas, una venezolana y otra boliviana, estaban cometiendo atracos y robos a muchas personas. Han sido reconocidos plenamente por las víctimas”, indicó.

Añadió que al menos diez víctimas lograron identificar a los acusados como responsables de distintos hechos delictivos, lo que permitió sustentar su detención y posterior envío a prisión.

En el marco del operativo, un uniformado utilizó su arma reglamentaria para reducir a los sospechosos, quienes habrían utilizado un arma de fuego. “Se ha intervenido para dar un golpe y respuesta a la población”, agregó.

Asimismo, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Vera, descartó que corresponda iniciar procesos contra el efectivo policial involucrado en la captura, al señalar que actuó en el marco de sus funciones y que no se registraron lesiones de gravedad.

El caso se suma a una serie de operativos contra la delincuencia en la zona norte de Cochabamba, donde se habían reportado robos reiterados en inmediaciones del puente peatonal que conecta la avenida Humboldt con la avenida Costanera.



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