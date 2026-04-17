Cuenta regresiva para Young Lions Bolivia: inscripciones cierran este viernes a medianoche

A contrarreloj, la primera edición de Young Lions Bolivia entra en su fase decisiva. La convocatoria para que duplas creativas representen al país en el festival más importante de la publicidad mundial cerrará a la medianoche de este viernes 17, marcando el último llamado para jóvenes talentos que buscan dar el salto a la escena internacional.

Impulsado por la alianza entre Cannes Lions Bolivia y la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), el certamen apunta a posicionar el talento nacional en un circuito global altamente competitivo. Para Ismael Montes, director nacional de Marketing de Unifranz, “hay mucho talento en el país. Lo hemos visto en muchas oportunidades: campañas exitosas, talento que exportamos. Y es momento de entrar a las ligas mayores”.

La convocatoria está abierta a jóvenes entre 18 y 30 años, sin importar la institución en la que se hayan formado o si trabajan de manera independiente. El único requisito clave es conformar una dupla creativa —idealmente un redactor y un diseñador— capaz de resolver un desafío real en tiempo limitado.

Montes enfatiza el valor formativo de la experiencia. “Estamos viviendo un mundo donde el ‘aprender haciendo’ dicta mucho en la experiencia profesional. Esta actividad va a sumar mucho a la formación de los jóvenes, enfrentándolos a retos reales de la industria”, asegura.

Una oportunidad única para competir a nivel global

El incentivo no es menor. La dupla ganadora obtendrá un viaje completo a Cannes, Francia, con acreditación total para participar en el festival internacional y competir con representantes de todo el mundo. No se trata de una experiencia pasiva.

“Están yendo a competir y a representar a Bolivia. Es la primera vez que una dupla de creativos bolivianos va a competir codo a codo con los mejores jóvenes creativos del mundo”, subraya Henry Medina, presidente de Cannes Lions Bolivia.

El evento, considerado los “Oscar de la publicidad”, reúne cada año a líderes globales de la industria, desde ejecutivos de grandes marcas hasta referentes tecnológicos. Según Medina, esta exposición puede cambiar carreras: “Van a tener acceso a una visibilidad como la que tienen los actores en los Oscar, pero dentro de la comunidad creativa global”.

Además del viaje, los ganadores recibirán mentorías, acceso a conferencias, workshops y la posibilidad de establecer redes profesionales de alto nivel. Incluso, como destaca Medina, el festival funciona como vitrina de talento: “Ahí mismo los pueden reclutar para trabajar en otros países; es un espacio donde se detecta talento joven a nivel mundial”.

Talento boliviano en la mira internacional

Más allá de los premios, la iniciativa busca marcar un punto de inflexión en la industria creativa del país. “Este es el inicio de una relación en la que vamos a lograr que Bolivia esté en los ojos del mundo desde la categoría creativa”, afirma Montes, quien también destaca que los participantes tendrán visibilidad internacional a través de plataformas digitales.

En esa línea, Medina insiste en el potencial local: “No es que por cruzar una frontera la creatividad cambie. Un boliviano puede tener la misma capacidad que cualquier creativo del mundo. De lo único que se trata es de creérsela”.

El llamado final es claro: quedan pocas horas para inscribirse y ser parte de un hito histórico. Con inscripción gratuita y acceso abierto, Young Lions Bolivia representa una de las oportunidades más importantes para jóvenes creativos que buscan trascender fronteras.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Este viernes, a la medianoche, se cierra la puerta de entrada a una experiencia que podría redefinir el futuro profesional de una nueva generación.

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