Avances tecnológicos mejoran el tratamiento de maloclusiones y la salud bucal

La odontología ha evolucionado notablemente, especialmente en el tratamiento de las maloclusiones dentales. Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías digitales y alternativas estéticas, hoy es posible lograr resultados más precisos, rápidos y personalizados, mejorando tanto la salud oral como la calidad de vida de los pacientes.

Carla Siacar, docente de la carrera de Odontología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que: “En odontología existen muchos avances tecnológicos. Tenemos, por ejemplo, el escáner, el diagnóstico 3D y las tomografías dentales que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico preciso en casos complejos”.

Uno de los mayores avances en esta especialidad es la digitalización del diagnóstico. Actualmente, el uso de escáneres intraorales, tomografías y software especializado permite obtener modelos tridimensionales en cuestión de minutos.

Estas herramientas permiten simular los movimientos dentales antes de iniciar el tratamiento, lo que mejora la planificación y reduce los márgenes de error. Además, facilitan la identificación de problemas como dientes retenidos.

“Si tenemos dientes retenidos, estos avances nos van a ayudar a hacer un diagnóstico, ver dónde realmente está el diente y probablemente hacer un tratamiento mucho más eficaz”, destaca la académica.

Nuevas técnicas para tratamientos más eficaces

Otro avance importante es el uso de anclaje esquelético mediante microtornillos y miniplacas, que permiten movimientos dentales más controlados y precisos, especialmente en casos complejos.

La especialista explica: “Existen también otros avances como los microtornillos y las miniplacas que nos ayudan a hacer movimientos mucho más precisos en los dientes.” Estas técnicas reducen la necesidad de aparatos tradicionales voluminosos y mejoran la eficacia del tratamiento.

Asimismo, la cirugía ortognática asistida por guías 3D ha revolucionado la corrección de maloclusiones severas, permitiendo intervenciones más seguras y con mejores resultados estéticos y funcionales.

También, la demanda de tratamientos discretos ha impulsado el desarrollo de alineadores transparentes de última generación. Estos dispositivos removibles ofrecen una alternativa estética a los brackets tradicionales, especialmente en pacientes adultos.

“Existen alternativas estéticas como, por ejemplo, la ortodoncia invisible que llamamos con los alineadores que nos dan más opciones para los pacientes adultos para que puedan tratar los dientes y las malposiciones dentales”, explica la académica.

Gracias a la inteligencia artificial y la impresión 3D, estos alineadores pueden corregir incluso maloclusiones moderadas y complejas, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente.

Impacto en la calidad de vida y salud bucal

Estos avances no solo mejoran la apariencia de la sonrisa, sino que también tienen un impacto significativo en la salud integral. Una correcta alineación dental favorece la masticación, previene problemas articulares y mejora la higiene oral.

Además, desde el punto de vista psicológico, los tratamientos actuales contribuyen a fortalecer la autoestima y la confianza de los pacientes, al ofrecer soluciones más cómodas y estéticas.

Así mismo, la combinación de tecnología digital, innovación clínica y enfoque centrado en el paciente está transformando las especialidades de la odontología moderna. Hoy, los tratamientos de maloclusión son más eficientes, menos invasivos y adaptados a cada caso.

El desafío, especialmente en países como Bolivia, es ampliar el acceso a estas tecnologías y continuar formando profesionales capacitados en estas nuevas herramientas.

Estos avances en el tratamiento de maloclusiones dentales se enfocan en la precisión, la estética y la funcionalidad, que se integran para transformar sonrisas y mejorar la calidad de vida de las personas.

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