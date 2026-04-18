INRA ordena desalojo de asentamientos irregulares en Tiquipaya bajo advertencia de intervención policial

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió una notificación oficial a 20 personas que ocupan de manera ilegal predios en la zona de Montecillo Sud, en el municipio de Tiquipaya. La autoridad agraria fijó un plazo perentorio para el retiro de los ocupantes, advirtiendo que no se tolerarán más avasallamientos en áreas no saneadas.

Resolución Administrativa y Medidas Precautorias

Tras una inspección técnica en la que se verificó la ocupación irregular de aproximadamente dos hectáreas, el INRA dictó la Resolución Administrativa 012. Este documento amplía las medidas precautorias en el área, prohibiendo estrictamente nuevos asentamientos y ordenando el retiro inmediato de quienes ya se encuentran en el lugar.

"Esta resolución determina ampliar las medidas precautorias en la prohibición de asentamientos ilegales y, en segundo lugar, el desalojo de los mismos", explicó Walter Quiroga, director departamental del INRA.

Falta de documentación legal

A pesar de que los ocupantes alegaron inicialmente contar con poderes y documentos de propiedad, la institución confirmó que nadie se apersonó para validar dicha información.

Sin respaldo: Los asentados no presentaron documentación ante las oficinas del INRA.

Estado del terreno: Al no estar saneados estos terrenos, el derecho propietario no está definido, lo que refuerza la ilegalidad de cualquier toma de tierras.

Ultimátum y fuerza pública

El INRA ha sido enfático: la salida voluntaria debe concretarse este fin de semana. Si el lunes los predios continúan ocupados, se activarán los protocolos de seguridad.

"Hemos notificado a las personas para que voluntariamente abandonen estos predios hasta el día domingo. Caso contrario, en coordinación con el Comando Departamental de la Policía, vamos a proceder a realizar el desalojo", advirtió la autoridad.

El área en conflicto comprende predios donde el INRA busca frenar el crecimiento de asentamientos clandestinos que carecen de base legal y técnica.

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