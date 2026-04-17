Jueza señalada en caso Mutualista evita dar declaraciones a Red Uno

Tras la revelación de presuntas irregularidades en el caso Mutualista por parte de una comisión especial del Tribunal Supremo de Justicia, un equipo de prensa de Red Uno buscó este viernes la versión de una de las autoridades judiciales mencionadas en el informe.

De acuerdo con el presidente del TSJ, Romer Saucedo, una jueza de Pailón habría admitido un amparo constitucional y otorgado medidas cautelares sin contar con jurisdicción, para posteriormente declinar competencias a Santa Cruz, dejando sin efecto la Ley Municipal 417 de 2016 que declaraba al mercado Mutualista como bien de dominio público.

En ese contexto, periodistas de Red Uno se trasladaron hasta la Casa Judicial de Pailón para recabar la versión de la jueza señalada; sin embargo, pese a ser contactada, la autoridad optó por no brindar declaraciones.

El informe de la comisión del TSJ identificó una serie de irregularidades en el proceso que derivó en la cuestionada resolución sobre los predios del mercado Mutualista.

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